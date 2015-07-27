15 лучших материнских плат

Материнская плата — главный компонент любого настольного ПК. Она должна обладать достаточным количеством нужных разъемов, дабы пользователь получил возможность установить мощную видеокарту, большой объем оперативной памяти и несколько накопителей. Кроме того, не стоит забывать и о необходимости подключения различной периферии. Лучшие материнские платы 2021 года представлены в нашем рейтинге.
Правильный выбор «матери» - это основа сборки ПК: если процессор в пределах одного сокета можно при желании поменять на более быстрый, память можно нарастить, видеокарту заменить, то материнская плата обычно живет в корпусе до радикального апгрейда или серьезной поломки. Так что выбирать материнку стоит с расчетом на долгое использование… Хотя вошедшая в поговорки любовь Intel к регулярной смене сокетов процессоров без обратной совместимости уже приводит к тому, что даже небольшой апгрейд заставляет менять и материнскую плату вместе с ЦП. В этом плане консерватизм AMD выглядит разумнее – вспомните, сколько времени прожил сокет AM3+, который только сейчас сменяется несовместимым AM4, и есть все основания полагать, что новая сборка под Ryzen еще долго сможет обновляться на одной плате.
Для нашего рейтинга лучших материнских плат мы решили выбрать четыре варианта сокетов:
- AM4 – сокет от AMD, пришедший вместе с AMD Ryzen. А это возможность использовать процессоры от недорогого AMD A6-9500E для «офисно-домашних» сборок до топового Ryzen 9 3950X, и сокет AM4 гарантированно проживет еще не год и не два. К тому же на него перевели и APU (процессоры с интегрированной графикой,
- LGA 1151 – процессоры Intel Skylake, Kaby Lake, в версии v2, несовместимой с предыдущей (ну это же Intel!), и Coffee Lake. Это позволяет выбрать процессоры от Celeron G4900 до Core i9-9900K – то есть от простой офисной сборки до мощной рабочей станции или игрового ПК.
- LGA 1200 – Intel в своей любимой традиции с 2020 года использует очередной вариант сокета (процессоры десятого поколения – Comet Lake и одиннадцатого – Rocket Lake), который, ну конечно же, хоть и основан на все еще популярном LGA 1151 v2, но абсолютно не имеет с ним совместимости. Причем на 2021 год нам уже обещают процессоры 12-го поколения Alder Lake и – тадам! – еще один сокет LGA 1700.
- LGA 2066 – сокет для топовых процессоров (от уже староватых Intel Skylake-X и Kaby Lake-X до актуального на сейчас поколения Cascade Lake-X) – тех самых, что успешно стремятся догнать и перегнать старые AMD по тепловому пакету. Зато, если у Вас есть почти 85-90 тысяч на 18-ядерный Intel Core i9-10980XE, то уж на охлаждение, способное справиться с его 165 Вт тепловыделения без разгона, деньги точно найдутся.
Рейтинг лучших материнских плат 2021 года - ТОП 15
|Категория
|Место
|Наименование
|Рейтинг
|Лучшие материнские платы под сокет AM4
|1
|ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI
|9.7 / 10
|2
|ASUS PRIME X570-P
|9.6 / 10
|3
|ASUS TUF B450M-PRO GAMING
|9.4 / 10
|4
|GIGABYTE B450 AORUS ELITE (rev. 1.0)
|9.0 / 10
|5
|ASRock B450 Pro4
|8.9 / 10
|Лучшие материнские платы под сокет LGA 1151-v2
|1
|ASUS PRIME Z390-A
|9.8 / 10
|2
|GIGABYTE Z390 AORUS PRO (rev. 1.0)
|9.7 / 10
|3
|ASUS PRIME H370-PLUS
|9.4 / 10
|Лучшие материнские платы под сокет LGA 1200
|1
|ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)
|9.8 / 10
|2
|ASUS PRIME Z490-P
|9.7 / 10
|3
|GIGABYTE B460M AORUS PRO (rev. 1.0)
|9.5 / 10
|4
|MSI B460M PRO
|9.1 / 10
|Лучшие материнские платы под сокет LGA 2066
|1
|ASUS PRIME X299-DELUXE II
|9.8 / 10
|2
|ASUS WS X299 PRO
|9.8 / 10
|3
|ASUS Pro WS X299 SAGE II
|9.6 / 10
|4
|ASRock X299 STEEL LEGEND
|9.4 / 10
|5
|GIGABYTE X299 UD4 Pro (rev. 1.0)
|9.3 / 10
Лучшие материнские платы под сокет AM4
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Открывает наш рейтинг лучших материнских плат для AMD Ryzen плата ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI. Весьма интересная новинка 2021 года от ASUS рассчитана на тех, кто не хочет «по микронам» подбирать настройки своей системы и выжимать из нее все соки, поскольку на ней использован не топовый (но и очень «горячий») чипсет X570, а более простой B550, который зато обходится пассивным охлаждением. Хотя, имея дополнительный 4-пиновый коннектор питания процессора рядом с 8-пиновым и хорошо охлаждаемый VRM (радиаторы объединены тепловой трубкой и имеют встроенный вентилятор!), собранный по схеме 14+2 на 90-амперных DrMOS, материнская плата не спасует при работе с любым из процессоров линейки Ryzen и позволит без опаски экспериментировать с разгоном.
Слотов PCIe x16 – аж три, из них два верхних армированы и дают полноценное количество линий, «сидя» напрямую на процессоре. Соответственно, можно использовать две видеокарты в SLI или CrossFire X как х8+х8. Линии PCIe третьего слота обеспечиваются чипсетом, и их только 4 – так что, хотя в CrossFire X поддерживается и установка третьей видеокарты, толку от этого много не будет. Также есть два слота х1.
Слотов М.2 – два, оба с хорошими радиаторами. Верхний «сидит» на процессорных линиях PCIe, нижний работает через чипсет. Этого мало? Что ж, в комплекте идет плата расширения ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4, которая, занимая один из слотов х16, позволит установить еще четыре (!) накопителя М.2, да еще и обеспечив им активное охлаждение вентиляторчиком, установленным под общей крышкой-радиатором. Правда, в этом случае будут заняты все 16 процессорных линий для видеокарты, так что решение из разряда специфичных – для рабочей станции, от которой требуется большой объем быстрых накопителей, зато хватает процессорной «встройки» для работы с графикой. Но плата-то позиционируется как игровая!
За работу с сетью отвечают 2,5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel I225-V и WI-Fi/Bluetooth-модуль от того же производителя с поддержкой диапазона 5 ГГц. Учтите, что драйверы Ethernet-контроллера включены только в последние сборки Windows 10.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Использую с Ryzen 9 3900X. Память стабильно работает на 4400. Проблем никаких – все работает без малейших признаков перегрева, глюков или зависаний.
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Продолжает наш рейтинг лучших материнских плат 2021 года ASUS Prime X570-P. Эта материнская плата полностью готова к использованию процессоров AM4 третьего поколения, в том числе и под разгоном: VRM, построенный по схеме 8+4, может выдерживать высокие токи, а питание процессора подключается через разъем 8+4-pin. Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти – 128 ГБ в четырех слотах с частотами до 4400 МГц.
Разъемов PCIe x16 (при использовании Ryzen 3xxx работающих в режиме PCI Express 4.0) два, однако непосредственно с процессором работает только верхний – второй соединен с чипсетом и фактически работает в режиме x4, так что поддержка CrossFireX здесь больше для галочки – да и далеко не всем нужны конфигурации с двумя видеокартами, если уж на то пошло. Три слота PCIe x1 работают также через чипсет, как и нижний слот M.2 – верхний работает напрямую с процессором. Поскольку, в отличие от ASRock, радиатор чипсета (имеющий активное охлаждение) не служит одновременно и радиатором накопителя, тепловой режим удалось сделать более комфортным. Это важно: длинные видеокарты сильно ограничивают приток воздуха к вентилятору чипсета (у Gigabyte он вписан гораздо лучше), да еще и «подкидывают» к нему горячий воздух, но температура продолжает удерживаться на нормальном для работы уровне. Разъемов SATA шесть штук.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
За чипсет переживал – 2070 его прилично перекрывает, но температура стабильная. В целом плата приятно собрана.
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Для сборки компьютера в невысоком корпусе и на одной видеокарте эта материнка достаточно интересна: чипсет AMD B450, поддержка памяти с частотой до 3533 МГц в разгоне, два слота M.2. Качественное охлаждение десятифазной (увы, опять с удвоителями для CPU SoC) подсистемы питания точно не будет лишним, а особо подчеркиваемая производителем защита от статического электричества важных цепей и применение компонентов military grade – это хороший бонус к надежности.
К сожалению, компактный формат платы потребует большего внимания к выбору процессорного кулера, особенно, если память уже куплена с высокими радиаторами. Но это общая проблема для большинства плат microATX.
Отметим традиционное для Asus качество звукового тракта на Realtek S1200A. Жаль только, что не предусмотрен оптический выход.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Нормальная плата под райзены, охлаждается хорошо, настраивается удобно.
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Разгонные возможности здесь ниже тех, что ждешь от платы на чипсете B450 – производитель заявляет о поддержке частот памяти только до 3200 МГц. С учетом того, как хорошо Zen и Zen+ отзываются на увеличение рабочих частот оперативной памяти, это несколько ухудшает впечатление от платы.
Если выбранный Вами SSD M.2 сильно греется при активном использовании, то решение Gigabyte комплектовать плату радиатором с развитым оребрением однозначно пойдет в плюсы. Но стоило бы заодно и сделать плату пошире – стандартные точки крепления правой стороны в корпусе до нее не дотягиваются, и край «повисает» в воздухе. С учетом довольно тонкого текстолита это потребует осторожности при подключении разъемов 24-pin и SATA. Разъем 8-pin для питания процессора зажат в узком месте между кожухом и радиаторами, подключать питание неудобно, как и заворачивать рядом расположенный винт крепления.
В целом же плата, конечно, достаточно привлекательная для новой сборки, и только описанные выше просчеты не дают нам поднять ее баллы рейтинга.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Нормальный уровень исполнения, жаль, что в продаже в основном платы с сырым BIOS, после покупки стоит сразу скачать новый с сайта.
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В рейтинг лучших материнских плат для AMD Ryzen необходимо включить и ASRock B450 Pro4. Для более-менее бюджетных сборок эта материнская плата вполне хороша: в ее активах и чипсет с поддержкой Zen+, и достаточное охлаждение. Правда, мозолит глаза пустое место на плате: по идее, там должен был располагаться слот под SSD M.2, но вместо него можно увидеть только батарейку CMOS. Верхний слот M.2 же находится выше PCIe x16 на одной линии с PCIe x1, что ограничивает максимально возможную длину накопителя. Радиатора для него производитель не предлагает.
В общем, материнка хоть и соответствует цене, и дает неплохие возможности, но ощущение некоторой «недоделанности» не дает поднять ей рейтинг. Да и провисающий правый край платы с учетом тонкого текстолита портит впечатление.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Плата не особо дорогая, 7 2700 на ней завелся без проблем.
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Лучшие материнские платы под сокет LGA 1151-v2
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Чипсет Intel Z390 не особо отличается от ранее выпущенного Z370 (ну, это и для процессоров у «синих» все более характерно, чего уж там). Фактически только введена поддержка USB 3.1 Gen 2 и контроллера CNVi.
Материнка ASUS PRIME Z390-A способна работать с широким спектром процессоров Intel – от дешевых «селеронов» до i9 девятого поколения. Подсистема питания – на девяти фазах, причем радиаторы контактируют через термопрокладки не только с мосфетами, но и с дросселями. В пример многим «игровым» платам штатные радиаторы VRM достаточно эффективны, а не представляют собой в основном декоративные «чушки» из алюминия.
Для сборки высокопроизводительной системы плата предлагает все необходимое: два слота M.2 для быстрых NVMe SSD, 4 слота под память DDR4 с максимальным объемом 64 ГБ в сумме и эффективной частотой до 4266 МГц, два полноценных слота PCIe 3.0 x16 (третий работает в режиме х4), поддерживающих SLI для карт Nvidia и CrossFire X для видеоускорителей Radeon. Разъемы слотов усилены металлическими вставками и спокойно выдерживают нагрузку от тяжелых карт.
Возможности разгона процессоров К-серий плата предлагает отличные – интерфейс UEFI богат настройками и интуитивно понятен. Так что для экспериментов и выжима из системы всех возможностей она подходит ничуть не хуже, чем для работы на стоковых частотах. Дополнительно отметим традиционно качественный встроенный звуковой тракт и, куда уж без нее, настраиваемую систему RGB-подсветки.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Собрал с i7-8700K и 1080, все летает как надо. Температуры все в норме даже в тяжелых играх.
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Эта материнская плата – ближайший конкурент ASUS PRIME Z390-A. Собрана она на том же топовом чипсете, поддерживает все актуальные процессоры на сокете LGA 1151-v2, а подсистема питания даже мощнее за счет использования 13 фаз (но об этом ниже) и дополнительного четырехконтактного разъема для подключения к блоку питания. То есть, по идее, на ней уже можно спокойно «гнать» и 9900K. Правда, вызывают определенные опасения радиаторы – металла в них много, а вот общая площадь не особо внушает. Похоже, не зря на плате аж восемь разъемов 4-pin для вентиляторов охлаждения и два разъема для помп СВО – стоит задуматься как минимум о принудительном обдуве VRM при серьезных экспериментах с разгоном.
Если присмотреться к плате внимательно, можно понять, что маркетологи все же приложили руку и к схемотехнике: фазы питания ядер процессора на самом деле попарно спараллелены. То есть ту же эффективность имели бы и 6+1 фаза с двумя параллельными мосфетами для процессорных ядер на каждой, а именно такую схему поддерживает установленный здесь контроллер ISL69138. Но «13 фаз» звучит куда красивее, да? И температуры в тестах действительно доказывают недостаточную эффективность радиаторов без принудительного охлаждения: даже на стоковых частотах i9-9900K раскаляет радиаторы до 75 градусов, в разгоне же температура переваливает за сотню. Так что замена радиаторов на ватерблоки СВО в этом случае нужна однозначно.
4 армированных слота под память позволяют устанавливать до 64 ГБ на четырех планках, максимальная официально поддерживаемая частота – 4133 МГц, то есть возможность разгона памяти у Gigabyte хоть немногим, но меньше, чем у Asus.
В итоге мы все же поставим Gigabyte на третье место в рейтинге лучших материнских плат: для использования «как есть» Asus выглядит интереснее. А вот для сборки кастомных систем на водяном охлаждении мы бы выбрали Gigabyte, причем подождав вторую ревизию платы для сравнения.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Отличная плата, новый процессор 9 поколения встал без обновления BIOS. Разъемы PCIe крепкие, можно трехвентиляторную карту ставить спокойно.
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Продолжает наш рейтинг лучших полноразмерная материнская плата ATX для сборки систем, от которых не требуется выжимать последние капли потенциала: как ни крути, максимально поддерживаемая частота памяти – 2666 МГц. Да и заявленная в ней поддержка CrossFire X выглядит исключительно как «чтобы было» - второй слот х16 имеет только 4 линии. Изначально плата поддерживала только восьмое поколение процессоров Intel, но, обновив BIOS до версии 0904, Вы получите возможность установки хоть i9-9900К.
Учитывая «неразгонность» чипсета, шестифазная подсистема питания у него достаточно скромная, но на процессорах с штатным TDP 95 Вт со своими задачами справляется, а температура радиаторов сохраняется на приемлемом уровне.
Звук собран хоть и с конденсаторами Nichicon и грамотной разводкой дорожек, но на кодеке ALC887 – его возможности устроят Вас, если коварная болезнь «аудиофилия» еще не вцепилась в Вас своими пронырливыми лапками. Многоканальную акустику подключать неудобно, а для стандартного набора из двух колонок и сабвуфера разъемов хватает.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Нормальная материнка, если поставить целью именно свежий процессор, но без особых наворотов.
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Лучшие материнские платы под сокет LGA 1200
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Традиционно на топовом чипсете Z490 собираются в первую очередь игровые платы с «полным фаршем» - как, например, линейка TUF Gaming от ASUS. Конкретно эта модель предлагает возможность работы с разогнанной до 4600 МГц памятью DDR4 (до 128 ГБ в четырех планках), двумя видеокартами (правда, армирован только один слот PCIe 4.0 х16 из двух, а нижний фактически работает как х4), двумя накопителями М.2 и, естественно, имеет мощную подсистему питания процессора: 12+2 фазы, собранные на мосфетах с номинальным током до 50 А. Причем массивные радиаторы имеют штатную возможность установки на них 40-миллиметрового вентилятора: для любителей высоких «башен» или процессорных водоблоков, с которыми обдув радиаторов VRM может быть недостаточным, принудительное охлаждение радиаторов может действительно оказаться не лишним. Ну и, как нетрудно понять по маркировке, помимо гигабитного контроллера Ethernet «на борту» есть интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth 5.1.
Мощному «железу» - хорошее охлаждение: на плате установлено аж шесть 4-пиновых разъемов для вентиляторов, все они могут управляться через UEFI или непосредственно из среды Windows через фирменную утилиту. Ну, и раз плата – из игровой серии, то есть и разъемы для управления RGB-подсветкой (как 12-вольтовой, так и 5-вольтовой), настройки которой совместимы с ASUS AURA Sync.
Возможности разгона у платы хорошие: она позволяет выжать из процессора и оперативной памяти последние соки, а при ошибке в настройках помогут светодиоды индикации этапов загрузки (полноценного экрана пост-кодов, как на платах «для энтузиастов», нет).
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Процессор взял 5 ГГц в легкую и спокойно выдержал OCCT, температуры на плате в норме.
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Однако, если искать именно материнскую плату на топовом на нынешний момент чипсете, не обязательно переплачивать за игровые «навороты» и Wi-Fi-контроллер (если, например, компьютер все равно будет подключен напрямую к роутеру кабелем). ASUS PRIME Z490-P дает нам в целом те же «плюшки», что и более дорогая плата из линейки TUF Gaming: точно так же можно использовать до 128 ГБ памяти, разогнанной до 4600 МГц, поставить мощную видеокарту в армированный слот PCIe 3.0 x16 («висящий» на процессорных линиях, в отличие от второго слота, в котором только 4 линии, и уже чипсетных), а наличие дополнительного 4-пинового коннектора питания процессора рядом с обычным 8-пиновым намекает на возможность «прокормить» прожорливый процессор. Фаз питания здесь на три меньше, чем у ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (схема – 10+1), но и такой VRM способен работать с токами до 450 А – так что его физических возможностей хватает «в номинале» для всех процессоров за исключением случаев совсем уж экстремального разгона, главное – не забывать об обдуве радиаторов, которые, между прочим, контактируют не только с мосфетами, но и с дросселями.
Разъемов М.2 здесь аж три, однако для накопителей (любого типа – хоть NVMe, хоть SATA) предназначены только два. Третий, с ключом типа Е, рассчитан на установку опционального WI-Fi модуля. Разъемов SATA – только четыре, причем, естественно, один из них отключается при использовании слота М.2_1 под накопитель. Однако вряд ли многие покупатели этой платы в дополнение к двум быстрым М.2-накопителям будут добавлять в систему больше двух жестких дисков или SATA SSD под «файлопомойки», любители же сборок с рейд-массивами в любом случае предпочтут либо дискретный RAID-контроллер, либо плату с большим числом SATA.
Вот на звуке сэкономили: «встройка» собрана на старом ALC887 от Realtek, пускай и с экранированием и японскими конденсаторами. Впрочем, наличие оптического выхода позволит без проблем переложить «аналоговую» часть звук на внешний ЦАП или ресивер, не покупая в обязательном порядке дискретную звуковую карту.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Чипсет и радиаторы VRM греются в продуваемом системнике умеренно, собралось и настроилось все на раз-два, UEFI без заморочек.
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Продолжает наш рейтинг лучших материнских плат GIGABYTE B460M AORUS PRO. Еще раз снизим ценовую планку – тут уже и чипсет будет попроще, и большинство плат из-за меньшего количества возможных «наворотов» уже вписываются в формат microATX. Для стандартной бюджетной сборки, где из плат расширения будет только одна видеокарта, большего в общем-то и не нужно, разве что пригодится еще слот PCIe x1 для дискретной звуковой карты, если не устроит «встройка».
B460M AORUS PRO первой ревизии позволяет использовать два накопителя М.2, один из которых устанавливается под комплектным радиатором над армированным слотом видеокарты. Второй – под ним, третий же слот – с ключом типа Е, для карт Wi-Fi. Плата поддерживает обновление BIOS «наголо», без установки процессора, оперативной памяти и видеокарты, что не будет лишним никогда, особенно как раз в первой ревизии, где Gigabyte по своей традиции страдает некоторой «сыростью». Официальная поддержка оперативной памяти – до 128 ГБ в четырех модулях DDR4-2933.
Подсистема питания здесь – не для любителей топовых процессоров и экстремального разгона, поскольку построена по схеме 4+2. Радиаторы достаточно массивные, но контактируют только с мосфетами – то есть выше «среднего класса» по меркам производительности десятого семейства здесь не стоит пытаться забираться. Хотя наличие шести термодатчиков (один из них – как раз у VRM) и четырех управляемых вентиляторных разъемов гибридного типа (автоматически определяющих подключенный вентилятор или помпу и способных работать с ШИМ-управлением и «рулить» напряжением для 3-пиновых вентиляторов) позволяет, в принципе, построить вполне эффективное и гибкое охлаждение.
Сетевой контроллер – гигабитный, от Intel, с поддержкой управления траффиком через утилиту cFosSpeed. Аудиотракт – экранированный (причем с подсветкой экрана), на ALC1200, но, к сожалению, без оптического выхода. Ну и, как и ожидаемо от платы серии AORUS, поддерживаются 12- и 5-вольтовые RGB-ленты, управляемые через RGB Fusion 2.0.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Уже пятый апгрейд на моей памяти делаю на плате Gigabyte, в очередной раз к качеству нет претензий.
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Несмотря на приставку «Про» в названии, компоновка у этой платы выглядит не очень продуманной. Сразу в глаза бросаются два слота PCIe x1, расположенные впритык к армированному слоту под видеокарту: если та будет хотя бы двухслотовой высоты (а в таком формате сейчас выпускаются даже «начальные» карты уровня GTX 1650), то один слот х1 будет просто перекрыт, а при установке в нижний слот какой-нибудь карты (например, звуковой) появляется риск перегрева видеоускорителя из-за «затенения» вентилятора. Подобное сочетание рационально только в случае использования двухвентиляторных «холодных» карт с изначальным избытком производительности системы охлаждения (наподобие тех же 1050/1650 – по крайней мере автор, засунув вынужденно звуковую карту как раз под один из вентиляторов своей MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G, на перегрев не жалуется, а вот более горячие «радеоны» уже могут начать греться с перебором).
Для разгона эту плату не посоветуем: VRM не только «малофазный», но и без радиаторов (хотя на плате у наиболее нагруженных 4 фаз есть отверстия для установки радиатора!). Слотов под планки оперативной памяти – два, максимальная паспортная частота – 2933 МГц. Разъем для накопителя М.2 – один, над видеокартой, вот здесь про радиатор не забыли.
В общем, плата перед нами рассчитана на сборку систем скорее «начального» уровня на процессорах 10 поколения. Стоит ли добавить менее тысячи рублей и купить Gigabyte B460M AORUS PRO? Если в планах на дальнейшее будет апгрейд в рамках того же поколения, а не переход сразу на очередной по счету сокет со сменой самой материнской платы – то однозначно.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Дороговата сейчас стала, залезает уже в нишу более интересных плат. Хотя для «условно-домашнего» компьютера и достаточна, и по качеству устраивает полностью.
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Лучшие материнские платы под сокет LGA 2066
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Сокет LGA 2066 по «интеловским» меркам нынешнего времени оказался поразительно «живучим» - под него ряд производителей успел аж даже поменять поколения материнских плат. Как, например, сделал ASUS, обновивший ранее возглавлявшую наш рейтинг плату PRIME X299-DELUXE до DELUXE II.
И обновление не назовешь сугубо косметическим. Если, к примеру, радиаторы процессорного VRM раньше были разделены, то теперь не просто объединились тепловой трубкой, но и прилично увеличили площадь, на верхнем хорошо видны ребра (как на радиаторах ноутбучных кулеров). Увеличилось и количество фаз – до 12+2, так что плата теперь с легкостью может обеспечивать питание самых «прожорливых» процессоров HEDT. Слотов под оперативную память по-прежнему восемь, но теперь – с поддержкой частот до 4266 МГц.
Усовершенствованы сетевые интерфейсы: от Bluetooth 4.1 плата перешла к Bluetooth 5.0, Wi-Fi же дальше было особо совершенствовать некуда: 2,4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac). Зато вместо двух одинаковых гигабитных контроллеров Ethernet на плате их снова два, но второй уже на 5 гигабит. Про наличие трех армированных слотов PCIe х16, способных работать по схемам x16, x16/x16 и 16/x16/x8, говорить уже не стоит – компьютер, собранный на этой плате, можно «нафаршировать» видеоускорителями по полной.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Реально холодный VRM. На предыдущей плате из-за перегрева в играх пришлось ставить водоблоки, здесь прекрасно справляется воздух.
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Тяжелый рендеринг, работа с 4К-видео (хотя и 8К уже не новинка, если уж на то пошло)? В подобных применениях, требующих высокой вычислительной мощности и хорошо распараллеливающихся, процессоры HEDT будут в своей тарелке – а разработанная конкретно под рабочие станции плата WS X299 PRO им в этом поможет.
Восемь слотов под оперативную память рассчитаны на DDR4-4133, доступны четыре слота PCIe x16, причем все они – армированные. Два верхних традиционно разнесены на один слот, нижние же соседствуют, а между ними и вторым слотом PCIe x16 находится слот x4. Впрочем, никто и не будет собирать на этой плате конфигурацию с четырьмя видеоускорителями, поскольку, в зависимости от количества линий процессора, ее максимум – это работа в режиме 3-Way (х16-х16-х8 для процессоров с 48 и 44 линиями PCIe), либо 2-Way (x16-x8 для процессоров с 28 линиями). Питание PCIe-устройств усилено шестипиновым разъемом на плате (нестандартным, учтите). Для высокоскоростных твердотельных накопителей предусмотрены два слота М.2, оба на шине PCI Express 3.0 (эй, Intel, а у AMD уже есть 4.0!), а также разъем U.2.
Мощная подсистема питания, запитанная от двух разъемов 8-pin, в совокупности охлаждается тремя радиаторами на общей тепловой трубке. Учитывая, что HEDT-процессоры энергию не потребляют, а буквально жрут ее за обе щеки, это отнюдь не лишнее.
Сама плата – на толстом текстолите, с приличным запасом прочности под тяжелые башенные кулеры. Впрочем, штатно предусмотрено и управление производительными СЖО (есть отдельный выход питания помпы с повышенной токооотдачей) или более простыми AIO-системами жидкостного охлаждения – хотя ставить AIO на HEDT идея из разряда, мягко говоря, эксцентричных.
Есть и «вкусности» - например, качественная звуковая подсистема с оптическим цифровым выходом и, что для рабочей станции уж вряд ли нужно, поддержка синхронизируемой динамической подсветки Aura. В общем, плата вышла весьма достойной – для действительно мощных (и «вычислительно», и «электрически») систем она станет хорошим выбором.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Уверенно держит нагрузку, тяжелые проекты в CryEngine (а на фоне еще и 3D Max) просто летают при умеренных температурах.
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Впрочем, давайте все же не будем забывать об «истинном» предназначении HEDT-процессоров на сокете 2066. Собирать мощную станцию на «игровой» плате будет странным решением – что ж, у ASUS есть в запасе второе поколение и «рабочей» серии плат WS (то есть WorkStation), представленное в самом конце 2019 года и, соответственно, в российских магазинах появившееся уже в 2020. Собственно говоря, и сама плата выполнена не в десктопном формфакторе ATX (точнее, чаще всего платы под LGA 2066 используют «расширенный» вариант стандарта – E-ATX), а в «профессиональном» SSI CEB. Что, конечно, делает ее специфичной – и рейтинг мы несколько урезаем именно из-за этого, поскольку плата будет малоинтересна «широкому потребителю», который предпочтет модели десктопного формата.
Плата стандартно для LGA 2066 имеет 8 слотов оперативной памяти (до DDR4-4266 по паспорту), 8 портов SATA в дополнение к двум М.2 (один из них не очень удобен – вертикальный, без радиатора) и трем коннекторам U.2 – так что и оперативной памятью, и накопителями (включая дисковый рейд) будущая рабочая станция не будет обделена. Слотов PCIe х16 аж 7, все они армированы. Поддержка SLI и CrossFireX – вплоть до 4 видеокарт. Для тяжелого рендера или распределенных по нескольким GPU математических операций – оптимальное решение.
Плата поддерживает авторазгон, причем не только на бумаге: все радиаторы распаянных на плате элементов, а не только процессорного VRM, объединены тепловыми трубками. Однако нужно учесть, что процессорный VRM остался восьмифазным, что на фоне игровых плат от того же производителя выглядит не совсем уместным консерватизмом с точки зрения любителей «выжать» все соки из процессора. С профессиональной же точки зрения ошибки нет: согласитесь, глупо уводить рабочую станцию в околокритические режимы ради нескольких процентов прироста производительности, а для умеренного и разумного разгона 8 фаз хватит, даже если использовать Core I9-10980XE.
Сетевые интерфейсы – два 2,5-гигабитных, на контроллерах Intel. Портов USB достаточно – от 2.0 до 3.2 уже на задней панели (включая type-C), плюс есть возможность подключения дополнительных колодок к самой плате. Есть разъем для подключения карты Thunderbolt. Проще говоря. В ближайшие годы «интерфейсный голод» выбравшему эту плату не грозит.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Работает в рендере зачастую по 8 часов без передышки, нареканий по плате нет.
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Продолжает наш рейтинг лучших материнских плат ASRock X299 STEEL LEGEND. ASRock вывел эту плату в составе своей линейки на рынок весьма удачно – в самом конце 2019 года, как раз под анонс процессоров Cascade Lake-X, который уж точно дал производителям материнских плат понять, что LGA 2066 Intel пока еще не собирается хоронить, и в России стала широко доступна в прошлом году. Steel Legend в своей серии стала самой дешевой, но и самой, пожалуй, сбалансированной по соотношению отдачи к затратам платой – пускай в сравнении с топовой X299 Creator «фарша» и меньше, но ведь все, что нужно, есть – и за прилично меньшие деньги.
Два восьмипиновых разъема питания, массивные радиаторы VRM с тепловой трубкой, скрывающие одиннадцать фаз на DrMOS с качественными дросселями и конденсаторами Nichicon 12K – обещание уверенно справляться с процессорами HEDT, тем более что они поддерживаются вплоть до i9-10980XE(L1) без необходимости в обязательном обновлении прошивки. Официальная поддержка памяти – до 4200 МГц и 256 ГБ. Слотов х16 – четыре, все они армированы. На процессорах с 48 и 44 линиями PCIe слоты работают в режиме x16/x4/x16/x8, то есть можно говорить о полноценной работе двух видеокарт в SLI или CrossFire X, а при желании использовать и конфигурацию 3-Way.
Слотов М.2 на плате два, оба универсальны и могут работать с PCIe NVME-накопителями или M.2 SATA. Во втором случае использование каждого накопителя отключает один из выделенных портов SATA на плате – впрочем, даже если занять оба слота М.2 «саташными» SSD (что выглядит странно в 2021 году вообще, а уж в сборке на HEDT тем более), то останутся доступны еще 6. Еще один слот справа под задней панелью – с ключом типа Е, для Wi-Fi карт.
Для любителей ковырять настройки в BIOS предусмотрена полезная вещь: для сброса после неудачного эксперимента, когда система вовсе не стартует, не нужно разбирать компьютер и искать на плате джампер – предусмотрена кнопка, причем прямо на задней панели. Правда, ее ведь можно нажать и случайно…
Сетевой интерфейс – «с экономией»: портов Ethernet на плате два, но оба – только гигабитные. Хотя для домашнего компьютера в 99,9% случаев ничего больше и не надо, логично? Зато не сэкономили на звуке: к Realtek ALC1200 прикрутили ЦАП и дискретный усилитель для наушников на NE5532, способный работать и со студийными моделями, имеющими импеданс до 600 Ом. Ну и, естественно, для любителей «красивостей» не забыли про разъемы управления RGB-подсветкой.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Полноценная рабочая плата. С процессором справляется уверенно, без проблем с перегревом, разгон держит в ЩССЕ стабильно.
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Если материнская плата от ASUS рассчитана на максимальный «хардкор», то Gigabyte, собранная на том же чипсете, спроектирована под более умеренные нагрузки. Достаточно сказать, что питание VRM осуществляется всего через один разъем 8-pin, а количество фаз VRM меньше – то есть она подойдет под «младшие» HEDT-процессоры, самые мощные же неизбежно будут перегревать VRM и соответственно по сигналу от термодатчика сваливаться в троттлинг. Даже несмотря на то, что максимальный TDP процессоров в списке поддерживаемых платой – 165 Вт. В последней версии BIOS (F6) появилась поддержка процессоров десятого поколения (Cascade Lake-X), от i9-10900X до i9-10980XE.
Плата поддерживает четырехканальную работу с оперативной памятью вплоть до 4400 МГц, максимальный объем в восьми слотах – 128 ГБ, если используется процессор 44-lane или 28-lane – «младшие» процессоры на 16 линий могут использовать только 4 слота и соответственно до 64 ГБ и в двухканальном режиме. Для накопителей предусмотрены два слота М.2. А слотов PCIe x16 аж пять, причем четыре из них работают непосредственно с процессорными линиями, только один «висит» на чипсете. В режиме x16 работают только два слота, третий – х8, остальные – х4. При этом работа с тремя видеокартами в режиме х16-х16-х8 доступна только доя процессоров с 44 и 48 линиями… которые для этой платы слишком прожорливы, так что реальный потолок платы – это х16-х8 в режиме 2-Way.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Игровой компьютер на 2066? А что, на этой плате с I7-7740X вышла интересная машинка.
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Какую материнскую плату лучше купить?
Если процессор можно назвать «мозгом» персонального компьютера, то материнская плата – это его «скелет». Именно она определяет то, как будут взаимодействовать все компоненты сборки и ограничивает сам их набор. Ну а уж склонный к перегреву мост доставит не меньше проблем, чем старый перелом – вроде бы все и работает, но иногда и «ходить не хочется».
Не будем вдаваться в обсуждения платформ: глупо сравнивать Lamborghini Gallardo и УАЗ Патриот, потребности у всех разные. Так что сосредоточимся на том, что должно быть именно у Вашей материнской платы независимо от типа процессора:
- Достаточное охлаждение VRM для предполагаемого ЦП. Маломощному камню с TDP ватт в 45 подойдет абсолютно любая плата, а вот при потреблении от 90 Вт количество фаз и наличие радиаторов критично. Иначе будете, как автор этих строк, прикручивать над мосфетами дополнительный вентилятор. Использование твердотельных конденсаторов – обязательно.
- Разъем для видеокарты должен обеспечивать ее нормальную установку: карта не должна мешать извлечению модулей памяти и тем более закрывать нужные разъемы. Для тяжелых многослотовых «печек» лучше выбирать материнские платы с усиленными разъемами.
- Компоновка материнской платы выбирается с учетом особенностей предполагаемого кулера – иначе Вы сможете обнаружить, что он упирается в планки оперативной памяти.
- Запас для апгрейда не помешает никогда, за исключением самых дешевых сборок. Опять-таки, не повторяйте автора, владеющего кипятильником на AM3+. Для Intel с учетом их традиций лучше не экономить на материнке – взять пускай и подороже с младшим процессором в линейке, но с возможностью в дальнейшем установить топовый из нее же, а не брать сразу топовый камень на старом сокете: потом ничего быстрее Вы уже не поставите.
- Из разъемов для периферии отметим важность M.2: современные SSD уже давно превзошли пропускную способность SATA 3, так что переход на M.2 сможет дать Вам серьезный прирост к скорости работы с данными.
- Встроенный звук: если к качеству звучания есть высокие требования, то либо выберите топовую «встройку», либо любую – но с внешней звуковой картой. Если дома есть усилитель или ресивер с «оптикой», то и материнская плата с соответствующим выходом будет не худшим вариантом.
Удачного выбора!
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