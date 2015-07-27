15 лучших материнских плат

ASRock X299 STEEL LEGEND Продолжает наш рейтинг лучших материнских плат ASRock X299 STEEL LEGEND. ASRock вывел эту плату в составе своей линейки на рынок весьма удачно – в самом конце 2019 года, как раз под анонс процессоров Cascade Lake-X, который уж точно дал производителям материнских плат понять, что LGA 2066 Intel пока еще не собирается хоронить, и в России стала широко доступна в прошлом году. Steel Legend в своей серии стала самой дешевой, но и самой, пожалуй, сбалансированной по соотношению отдачи к затратам платой – пускай в сравнении с топовой X299 Creator «фарша» и меньше, но ведь все, что нужно, есть – и за прилично меньшие деньги. Два восьмипиновых разъема питания, массивные радиаторы VRM с тепловой трубкой, скрывающие одиннадцать фаз на DrMOS с качественными дросселями и конденсаторами Nichicon 12K – обещание уверенно справляться с процессорами HEDT, тем более что они поддерживаются вплоть до i9-10980XE(L1) без необходимости в обязательном обновлении прошивки. Официальная поддержка памяти – до 4200 МГц и 256 ГБ. Слотов х16 – четыре, все они армированы. На процессорах с 48 и 44 линиями PCIe слоты работают в режиме x16/x4/x16/x8, то есть можно говорить о полноценной работе двух видеокарт в SLI или CrossFire X, а при желании использовать и конфигурацию 3-Way. Слотов М.2 на плате два, оба универсальны и могут работать с PCIe NVME-накопителями или M.2 SATA. Во втором случае использование каждого накопителя отключает один из выделенных портов SATA на плате – впрочем, даже если занять оба слота М.2 «саташными» SSD (что выглядит странно в 2021 году вообще, а уж в сборке на HEDT тем более), то останутся доступны еще 6. Еще один слот справа под задней панелью – с ключом типа Е, для Wi-Fi карт. Для любителей ковырять настройки в BIOS предусмотрена полезная вещь: для сброса после неудачного эксперимента, когда система вовсе не стартует, не нужно разбирать компьютер и искать на плате джампер – предусмотрена кнопка, причем прямо на задней панели. Правда, ее ведь можно нажать и случайно… Сетевой интерфейс – «с экономией»: портов Ethernet на плате два, но оба – только гигабитные. Хотя для домашнего компьютера в 99,9% случаев ничего больше и не надо, логично? Зато не сэкономили на звуке: к Realtek ALC1200 прикрутили ЦАП и дискретный усилитель для наушников на NE5532, способный работать и со студийными моделями, имеющими импеданс до 600 Ом. Ну и, естественно, для любителей «красивостей» не забыли про разъемы управления RGB-подсветкой. Основные плюсы: Мощный и хорошо охлаждаемый VRM

Качество комплектующих

Наличие на платье POST-индикаторов и кнопки сброса в доступном месте

Армированные слоты х16 Минусы: Все 8 разъемов SATA – под углом к плате и неудобны для подключения кабелей

Ограничение мощности помп СВО, подключаемых к плате, в 24 Вт – а система с процессором такой мощности и соответствующей ему видеокартой (и если только одной) может потребовать и что-то помощнее

9.4 / 10 Рейтинг Отзывы Полноценная рабочая плата. С процессором справляется уверенно, без проблем с перегревом, разгон держит в ЩССЕ стабильно. Читать далее