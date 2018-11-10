12 лучших ТВ-боксов

Абсолютным победителем народного рейтинга в категории «лучший недорогой ТВ-бокс» заслуженно является приставка TOX1. В отличие от подавляющего большинства прямых конкурентов, этот девайс может похвастать наличием нормально работающих настроек параметров отображаемой картинки, полноценным HDMI CEC, двухрежимным автофреймрейтом с возможностью указания приложений, где автоподстройка не действует, и прочими «взрослыми» фишками. Например, предновогоднее официальное обновление позволило «прикручивать» к TOX1 интерфейс в стиле Android TV, причем штатно, без возни с кастомными прошивками.

Тем не менее, класс есть класс, и сертификации для скачивания контента высокой четкости с популярных потоковых сервисов этот ТВ-бокс не имеет. Учитывайте такой недостаток при выборе. Кроме того, владельцы советуют приобретать TOX1 в минимальной комплектации и отдельно покупать к нему пульт G20S (Pro) с многофункциональной аэромышью и голосовым поиском.