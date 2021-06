12 лучших ТВ-боксов

Ugoos AM6 Plus 13 975 (за модель с конфигурацией 4/32Gb) Этот бюджетный игровой ТВ-бокс активно ругают (и вполне справедливо) за откровенно «сырую» прошивку, забывая упомянуть, что ее обновления компания Ugoos производит чуть ли не еженедельно. Если же учесть состояние дел с бюджетной линейкой смарт-приставок бренда, а также с предшественником AM6, то вероятность получить в конце концов годный продукт достаточно высока. По крайней мере, для этого имеются весомые предпосылки. Аппаратная платформа мощная — игры класса PUBG Mobile и «танчиков» она запросто тянет при средних настройках графики. Высокому нагреву девайса препятствует металлический корпус и солидный радиатор на процессоре / памяти. В свою очередь, с эффектом экранировки призваны бороться внешние антенны. О софте мы уже упоминали, но добавим, что в AM6 отлично реализован голосовой поиск на уровне приложений, имеется возможность гибкой настройки Root, переназначения клавиш на геймпадах, ну и «по мелочи» наберется немало полезностей. Тем не менее, более высокую оценку Ugoos AM6 Plus мы ставить, пока, не рискнем, несмотря на лицензии Dolby Vision / Dolby Atmos (чем версия Plus от Pro и отличается). Слишком уж неоднозначны отзывы об этой телевизионной приставке. Основные плюсы: современная игровая платформа;

настройка root-доступа на уровне приложений;

настройка геймпадов;

нормальный автофреймрейт;

продуманная система охлаждения. Минусы: многочисленные жалобы на прошивку;

завышенный ценник.

8.0 / 10 Рейтинг Отзывы АМ6+ прекрасная приставка в своей ценовой категории. Поддержка одна из лучших и отзывчивых. Если чуть-чуть изучить матчасть и покурить форум, то уверен, найдутся ответы на большинство вопросов Читать далее