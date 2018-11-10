12 лучших ТВ-боксов

Несмотря на постоянное расширение модельных рядов «умных» телевизоров, интерес к ТВ-приставкам не становится слабее, постольку их наличие обеспечивает большую функциональность. YouTube и IPTV, видео с торрентов и локальных носителей, игры и голосовой поиск — и все это благодаря небольшой дополнительной коробочке, в удобное для вас время, в отличном качестве и за приемлемое количество денежных знаков. Причем, каждый сам решает, что ему ближе. Минимум дополнительных телодвижений при покупке решения подороже или экономия с неизбежным изучением навыков работы с прошивками. Максимум возможностей, включая игровой аспект, или набор «ничего лишнего». Мы постарались охватить весь спектр потребностей и предлагаем обзор лучших Android TV-Box по состоянию на весну 2021 года.
Рейтинг лучших ТВ-боксов
|Категория
|Место
|Наименование
|Рейтинг
|Цена
|Лучшие недорогие TV-приставки на Android
|1
|TOX1
|9.1 / 10
|4 990
|2
|AX95 DB
|9.0 / 10
|5 490
|3
|X96 MAX
|8.5 / 10
|3 990
|4
|A95X F3
|8.0 / 10
|4 990
|5
|TV Box X96 mini
|7.5 / 10
|2 350
|Лучшие ТВ-боксы на Android, работающие «из коробки»
|1
|Ugoos X3 PRO
|9.5 / 10
|6 990
|2
|Ugoos AM3
|9.4 / 10
|7 500
|3
|Xiaomi Mi Box S
|9.3 / 10
|5 600
|4
|Mecool KM6 Deluxe
|9.2 / 10
|8 990
|Лучшие игровые ТВ-боксы
|1
|NVIDIA SHIELD Android TV PRO
|9.6 / 10
|27 900
|2
|Ugoos AM6 Plus
|8.0 / 10
|13 975
|Лучшие ТВ-стики
|1
|Mecool KD1
|9.0 / 10
|4 490
|2
|Xiaomi Mi TV Stick
|8.5 / 10
|3 090
|Лучшая ТВ-приставка для трансляции контента
|1
|Google Chromecast Ultra
|8.0 / 10
|6 990
Лучшие недорогие TV-приставки на Android
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TOX1
4 990
Абсолютным победителем народного рейтинга в категории «лучший недорогой ТВ-бокс» заслуженно является приставка TOX1. В отличие от подавляющего большинства прямых конкурентов, этот девайс может похвастать наличием нормально работающих настроек параметров отображаемой картинки, полноценным HDMI CEC, двухрежимным автофреймрейтом с возможностью указания приложений, где автоподстройка не действует, и прочими «взрослыми» фишками. Например, предновогоднее официальное обновление позволило «прикручивать» к TOX1 интерфейс в стиле Android TV, причем штатно, без возни с кастомными прошивками.
Тем не менее, класс есть класс, и сертификации для скачивания контента высокой четкости с популярных потоковых сервисов этот ТВ-бокс не имеет. Учитывайте такой недостаток при выборе. Кроме того, владельцы советуют приобретать TOX1 в минимальной комплектации и отдельно покупать к нему пульт G20S (Pro) с многофункциональной аэромышью и голосовым поиском.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Приобрёл эту приставку 3-4 недели назад, пользуюсь на стоке, все радует.
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AX95 DB
5 490 (4/64GB)
Бюджетной эту приставку уже не назовешь, но и позиционировать ее в качестве работающей «из коробки» тоже не получается. Особенно, если рекомендовать AX95 DB для контента высокой четкости. Во-первых, у данного ТВ-бокса откровенно плохи дела со штатной системой охлаждения. Во-вторых, его стоковая прошивка с указанной задачей справляется посредственно, не в последнюю очередь из-за отсутствия ручной настройки параметров троттлинга. Тем не менее, более 10% владельцев AX95 DB ничего в девайсе не меняют и вполне им довольны (судя по результатам опроса на профильной ветке известного форума). Собственно, превосходство TOX1 определяется именно таким сценарием его использования, постольку у первого есть программный АФР и гигабитный порт. С другой стороны, у AX95 DB куда лучше дела с Wi-Fi, а после заливки альтернативной прошивки на ядре Ugoos появляется и расширенный функционал.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
За неделю пользования приставки могу отметить только самые положительные эмоции от просмотра контента. В моем случае требовалась приставка со стабильно работающим Wi-Fi, поэтому остановил свой выбор на данной модели и не ошибся.
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X96 MAX
3 990 (за модель с конфигурацией 4/32Gb)
Продолжает наш обзор лучших ТВ-приставок на Android ТВ-бокс X96 MAX. Для комфортного просмотра видеоконтента с качеством вплоть до 4K конфигурации памяти 2/16Gb вполне достаточно. Но если дело касается X96 MAX, требовательным киноманам стоит ориентироваться на одну из версий приставки с 4 Gb оперативы. Во-первых, для организации RAM в них используется более современный тип памяти. Во-вторых, стоит двухчастотный модуль Wi-Fi. Наконец, кому-то может пригодиться и наличие интерфейса Bluetooth.
Производитель модернизировал рекомендуемый ТВ-бокс за счет применения «свежей» однокристальной системы (X96 MAX PLUS), но различия между Amlogic S905X2 и S905X3 больше касаются возможности быстрее обрабатывать голосовые команды.
Этот ТВ-бокс нельзя назвать полностью готовым решением «из коробки». Его стоковая прошивка имеет проблемы с автофреймрейтом, голосовым поиском, доступом в Play Market, работой HDMI-CEC и еще парочку неприятных особенностей. В общем, прямые руки и установка «кастома» здесь крайне желательны.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Я вот девятку сток себе ставил. Из доделок — это пульт пропатчил, несколько кнопок и рут. И всё. И так работает, не нарадуюсь. Стабильно, быстро, не зависает. За те деньги, что покупал, приставка огонь.
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A95X F3
4 990 (за модель с конфигурацией 4/32Gb)
Слабым местом бюджетных ТВ-боксов чаще всего является модуль Wi-Fi. Как правило, производители используют в его качестве недорогие устаревшие комплектующие, не отличающиеся хорошей чувствительностью, из-за чего приходится размещать роутер в одной комнате с приставкой и телевизором или тянуть витую пару. На общем фоне рекомендуемая модель однозначно выделяется в лучшую сторону, хотя ее планарные антенны расположены очень неудачно. Собственно, именно по этой причине мы и не стали позиционировать приставку A95X F3, как решение, работающее «из коробки» — ей не помешает легкая доработка.
Дополнительно, разработчики девайса сэкономили на гигабитном порту Ethernet и скоростной памяти. Ну и не стоит забывать о невозможности получения платного контента вследствие ограничения уровня DRM в «обычном» Android. Все остальное в боксе A95X F3 реализовано на «отлично»: предусмотрена возможность управления со смартфона, в оболочке поддерживается голосовой поиск, есть HDMI CEC и динамический HDR.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Приставка была подключена к сети по вайфай (скорость не устроила). Обжал витую пару, вставил в роутер и тв бокс (без плясок с бубном, настроек IP), сразу всё заработало. Доволен как слон за такие деньги.
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TV Box X96 mini
2 350 (модель с объемами памяти 2/16 GB)
Семейство, в которое входит этот ТВ-бокс, пожалуй, является самым любимым у приверженцев концепции «Сделай сам». Соответствующие Андроид ТВ-приставки просты, ориентированы на совместную работу с небольшими телевизорами и оптимальны для просмотра YouTube, а также видеоконтента в онлайн-кинотеатрах или удобного подключения к IPTV. Выбирающие такую простоту, должны быть готовы к шаманству с прошивками, доработке системы охлаждения и тому подобным накладным расходам. Менее замысловатый вариант «танцев с бубном» — использование загрузочной флешки с проверенной версией любой альтернативной системы. Той же LibreELEC, к примеру.
Помимо доступной цены, фишкой Android Tv Box X96 mini можно считать выносной ИК-приемник с высокой чувствительностью. Также имеется комплектный пульт, а еще поддерживается технология HDMI-CEC. Иначе говоря, возможно косвенное управление приставкой.
Основные плюсы:
Минусы:
Модели в линейке:
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Отзывы
Родная прошивка вполне стабильная, но отсутствие статус-бара и навигационных кнопок для меня большой минус (для некоторых это может оказаться достоинством). Для того, чтобы их заполучить, требуется ставить стороннюю прошивку.
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Лучшие ТВ-боксы на Android, работающие «из коробки»
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Ugoos X3 PRO
6 990
Продолжает наш рейтинг лучших ТВ-боксов на Андроид ТВ-приставка Ugoos X3 PRO. Не хотите или не готовы к шаманству с прошивками? Ориентируйтесь на смарт-приставки марки Ugoos, как самые беспроблемные в отношении штатного софта и регулярно получающие официальные обновления «по воздуху». Помимо этого, стоковые прошивки популярной линейки ТВ-боксов Ugoos имеют несколько полезных и удобных фишек, в числе которых умение переключать частоту обновления экрана в зависимости от параметров воспроизводимого видеопотока, правильная обработка контента с чересстрочной разверткой, изначально разблокированный Root, возможность настройки подключаемых геймпадов, встроенный сервер Samba и т.д.
По сути, претензии у владельцев этих ТВ-боксов возникают только к реализации беспроводного подключения, постольку производитель использовал далеко не самые лучшие модули Wi-Fi. Впрочем, многие из купивших приставку дополнительно усовершенствуют ее конструкцию за счет установки внешних антенн, а желающие получить преимущества Android TV «накатывают» альтернативную прошивку. Тем не менее, мы считаем ТВ-бокс Ugoos X3 PRO полноценным решением, отлично работающим прямо «из коробки».
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Ребенок использует как игровую приставку, родители как медиаплеер. Тащит очень тяжелые файлы с H.265 и HDR10. Производительности хватает с головой.
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Ugoos AM3
7 500
Ugoos — одна из немногих компаний-производителей ТВ-боксов, уделяющих должное внимание не только разработке схемотехнической части таких девайсов, но и постоянному совершенствованию сопутствующего программного обеспечения. И совершенно не случайно именно стоковой прошивкой модели AM3 рекомендуют заменять собственный софт более доступных ТВ-приставок на профильной ветке форума 4PDA. Главное, чтобы основные компоненты устройств совпадали (чип и объемы памяти). Справедливо и обратное. Если изначально планируется установка кастомной прошивки, нет никакого смысла покупать AM3. Для этих целей вполне сгодится и какой-нибудь клон подешевле.
Имеется еще один повод присмотреться к приставке от Ugoos — это практически единственный TV-box на чипе Amlogic S912, у которого реализовано автоматическое переключение частоты развертки в зависимости от параметров воспроизводимого контента (автофреймрейт).
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Одна из лучших китайских приставок на андроиде по соотношению цена/качество. Да, она несколько дороже Mecool, Vorke и прочих на процессоре S912, но платите вы за нормальную поддержку устройства производителем и стабильную работу.
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Xiaomi Mi Box S
5 600
Лучшими ТВ-боксами для пользователей, вообще не желающих слышать о прошивках и конструктивных доработках, можно назвать ТВ-боксы компании Xiaomi. На момент написания обзора актуальной является недорогая модель Mi Box S, и она полностью обеспечивает запросы подавляющего большинства пользователей, ориентированных только на просмотр видео. Причем из любых источников и в максимально возможном качестве. Приставка штатно работает под управлением операционной системы Android TV, т.е. имеет уровень доступа к лицензионному контенту, достаточный для дружелюбия таких платных онлайн-сервисов, как Netflix, а также изначально предрасположена к управлению голосом.
Все уже давно привыкли к заманчивым ценникам на продукцию этого бренда, но в данном случае невысокая стоимость имеет и неприятные причины. Например, Mi Box S не умеет нормально обрабатывать материалы с чересстрочной разверткой. Кроме того, рекомендуемая модель не позволяет отключать системный шумодав, из-за чего даже фильмы в 4K будут несколько «замыленными». Наконец, ТВ-бокс от Xiaomi не оснащен портом для проводного подключения к сети.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Лично для меня этот ТВ-бокс оказался просто топовым, так как мне от него нужен только видеоконтент. Вот с играми тут всё сложнее. И процессор не новый, да и памяти маловато.
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Mecool KM6 Deluxe
8 990 (4/64GB)
Серьезным преимуществом рассматриваемой телевизионной приставки является наличие сертифицированного Android TV, благодаря чему она способна распознавать голосовые команды и готова сотрудничать с другой мобильной техникой. Вместе с тем, работать «голос» будет лишь с оригинальными пультами Mecool. Имейте этот нюанс в виду. Вторым существенным недостатком KM6 Deluxe мы считаем отсутствие сертификации Netflix.
Определенные неудобства также способны доставить и некоторые специфические особенности прошивки. В частности, АФР у KM6 Deluxe не системный, что будет проявляться миганием при переключениях частоты обновления (каналов), а после выхода из режима долгого сна возможна неполноценная работа интерфейсов девайса. Наконец, Bluetooth-антенна здесь узконаправленная, поэтому правильное пространственное положение ТВ-бокса скорее всего придется подбирать.
Из приятных фишек отметим Wi-Fi 6, гигабитный LAN-порт, а также поддержку HDR и открытого формата AV1.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Показывает все отлично. Игры играются, ребенок доволен. Глюков нет. Не хватает только нетфликса с 4к.
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Лучшие игровые ТВ-боксы
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NVIDIA SHIELD Android TV PRO
27 900
Универсальная приставка, своего рода — медиакомбайн. Совершенно не нуждается в доработке «напильником», хотя и для энтузиастов этого дела в ней найдется к чему приложить руки. Позволяет подключать самые разнообразные устройства для повышения удобства управления (мышь, клавиатуру, сразу несколько геймпадов) и виды накопителей для локального потребления контента (флешку, внешний жесткий диск). Умеет стримить 4K-видео и обеспечивает отличную интеграцию с игровыми платформами, включая десктопную и облачную. Наконец, способна выводить звук в Hi-Res, DTS:X и Dolby Atmos, а ее голосовой помощник владеет русским языком. В общем, таланты NVIDIA SHIELD многочисленны и разноплановы, а в качестве именно игровой мы эту приставку рекомендуем, постольку больше никто из производителей не предлагает решений, даже близких подобному уровню.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
В настоящий момент сервис GeForce Now бесплатен. Отдельно покупаются премиум игры. К тому же, с недавних пор к NVidia Shield присоединился Steam, и теперь очень много игр! Разумеется, платные присутствуют, а также необходим аккаунт Steam.
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Ugoos AM6 Plus
13 975 (за модель с конфигурацией 4/32Gb)
Этот бюджетный игровой ТВ-бокс активно ругают (и вполне справедливо) за откровенно «сырую» прошивку, забывая упомянуть, что ее обновления компания Ugoos производит чуть ли не еженедельно. Если же учесть состояние дел с бюджетной линейкой смарт-приставок бренда, а также с предшественником AM6, то вероятность получить в конце концов годный продукт достаточно высока. По крайней мере, для этого имеются весомые предпосылки. Аппаратная платформа мощная — игры класса PUBG Mobile и «танчиков» она запросто тянет при средних настройках графики. Высокому нагреву девайса препятствует металлический корпус и солидный радиатор на процессоре / памяти. В свою очередь, с эффектом экранировки призваны бороться внешние антенны. О софте мы уже упоминали, но добавим, что в AM6 отлично реализован голосовой поиск на уровне приложений, имеется возможность гибкой настройки Root, переназначения клавиш на геймпадах, ну и «по мелочи» наберется немало полезностей. Тем не менее, более высокую оценку Ugoos AM6 Plus мы ставить, пока, не рискнем, несмотря на лицензии Dolby Vision / Dolby Atmos (чем версия Plus от Pro и отличается). Слишком уж неоднозначны отзывы об этой телевизионной приставке.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
АМ6+ прекрасная приставка в своей ценовой категории. Поддержка одна из лучших и отзывчивых. Если чуть-чуть изучить матчасть и покурить форум, то уверен, найдутся ответы на большинство вопросов
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Лучшие ТВ-стики
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Mecool KD1
4 490
Отдаете предпочтение компактным моделям? Обратите внимание на ТВ-приставки на Андроид, выполненные в форм-факторе стика. Естественно, рекомендуемая новинка компании Mecool интересна не только скромными габаритами. Она построена на базе свежей, энергоэффективной и достаточно производительной аппаратной платформы, что, с одной стороны, обеспечивает отличное быстродействие оболочки и без проблем позволяет воспроизводить самое «тяжелое» видео, а с другой, гарантирует умеренность нагрева под серьезной нагрузкой и отсутствие потребности в мощном источнике тока. Если ваш телевизор оснащен разъемом USB любой из актуальных версий, вы вообще можете обойтись без отдельного адаптера питания.
К сожалению, как и подавляющее большинство ТВ-боксов от Mecool, модель KD1 не сертифицирована потоковым сервисом Netflix, следовательно, не сможет «договориться» с ним на предмет получения контента высокой четкости.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Устройство из коробки работает как надо. Ютуб, Триколор, Wink, HD VideoBox+. Все эти приложения работают идеально, ничего не моргает и не дергается. Вафля через две стены пробивает получше, чем X3 CUB.
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Xiaomi Mi TV Stick
3 090
Самый бюджетный вариант телеприставки на Андроид традиционно предлагает компания Xiaomi. В отличие от доступных смартфонов бренда, продвинутостью начинки на единицу вложений Mi TV Stick похвастать не может, зато этот ТВ-бокс официально сертифицирован всеми популярными поставщиками видеоконтента, в том числе и Netflix. Более того, для подключения к последнему на пульте дистанционного управления рекомендуемым стиком даже предусмотрена отдельная кнопка.
Обратите внимание, Mi TV Stick существует в единственной аппаратной реализации, поэтому никакого 2K/4K он обрабатывать не способен принципиально, что бы там не добавляли отдельные продавцы к его наименованию. Из прочих недостатков особо отметим приличный нагрев под нагрузкой, далеко не самый шустрый интерфейс и невысокую скорость обмена по Wi-Fi.
Основные плюсы:
Минусы:
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Отзывы
Отличная приставка для просмотра загруженных кинчиков в 720р. Ютуб тянет в 1080р без тормозов, кинопоиск только 720р.
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Лучшая ТВ-приставка для трансляции контента
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Google Chromecast Ultra
6 990
Интересный гаджет, позволяющий стримить на телевизор аудио- и видеопотоки с разных источников. В качестве таковых могут выступать как смартфоны, так и ноутбуки или настольные компьютеры, а в ряде случаев продукту Google достаточно ссылки на интернет-контент. Собственных аппаратных средств управления приставка не имеет, да они здесь и не нужны. Все предварительные действия выполняются на том же смартфоне (выбор), а поток «бросается» на Chromecast. Не зря же ТВ-бокс имеет такое название. Дополнительно потребуется установить нужное приложение или дополнение. Впрочем, некоторые из популярных мультимедийных программ все умеют делать и сами. Другое дело, что далеко не все онлайн-сервисы имеют равноценные интерфейсы для разных операционных систем. Если у вас нет телевизора с поддержкой 4K, имеет смысл присмотреться к Chromecast 2018. Она и обойдется дешевле, и форматов больше поддерживает.
Основные плюсы:
Минусы:
Модели в линейке:
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Отзывы
Youtube, Rutube, TuneIn, Ivi, Deezer, Amediateka, Play Фильмы, SoundCloud, Twitch, приложения мобильного ТВ от Мегафона и МТС, НТВ плюс обещает к концу года подтянуться. Все крупные интернет-сервисы его поддерживают!!!
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Какой ТВ-бокс лучше купить?
Как видите, варианты действительно разнообразны и каждому позволяют подобрать ТВ-приставку по потребностям. Кратко повторим основные нюансы.
- Гнаться за максимальными объемами RAM и встроенной памяти не стоит. В подавляющем большинстве случаев на все потребности хватает конфигурации 2/16 ГБ. На приставки с большими объемами памяти стоит ориентироваться, если вы собираетесь использовать их как игровые станции или для серфинга в сети.
- Для задач, не связанных с обработкой игровой графики, производительности любых чипов достаточно. Другое дело, их дополнительные умения — поддержка HDR, VP9 Profile 2, аппаратные звуковые кодеки и т.д.
- Геймерам лучше всего остановиться на ТВ-боксе NVidia Shield. В крайнем случае, выбирать приставку с чипом Amlogic S922X и скоростным сетевым интерфейсом (гигабитной витой парой или беспроводным 802.11ac MIMO 2x2).
- Если играть на телевизионной приставке Вы не планируете, и нет планов по превращению такого гаджета в многофункциональное устройство, возможно, лучшим выбором для вас будет ТВ-стик.
- Хотите иметь русскоязычное голосовое управление — ориентируйтесь на модели, работающие под управлением Android TV.
- Рекомендуем ориентироваться на ТВ-боксы с чипами Amlogic. Они практичнее с разных точек зрения. Например, недорогие ТВ-боксы на чипах Amlogic интересны тем, что пригодны для относительно простой установки прошивок из более продвинутых моделей. Естественно, с повышением функциональности.
- Если в числе ваших предпочтений есть и просмотр видео с YouTube, исключите из рассмотрения приставки на чипах Realtek.
- Боксы от Apple оптимальны только при наличии другой «яблочной» техники, зато в этом случае они становятся устройствами маст-хэв. Но с получением контента высокой четкости со сторонних сервисов у таких приставок есть проблемы.
- ТВ-приставки Chromecast достаточно удобны, но полностью зависимы от внешних факторов: вашего оборудования, используемого софта и онлайн-сервисов.
Удачного выбора!
Комментарии
То есть цена шилда вас не смущает? И в минусы вы цену не записываете? Ахеренно, чо 😂😂😂 Особенно если обратить внимание на название вашего сайта. Вы там эксперты миллионеры что ли все?
Vasja, 24 мая 2020, 15:06
Всё доходчиво, но я ещё долго буду переваривать. Спс
Александр., 26 сентября 2020, 10:29